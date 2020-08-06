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    На Київщині сталася пожежа у деревообробному цеху

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    Горіла крівля&nbsp;господарчої будівлі - На Київщині сталася пожежа у деревообробному цеху
    Горіла крівля господарчої будівлі
    Фото: ДСНС

    Наразі встановлюються причини пожежі та сума збитків

    5 серпня сталося загорання господарчої будівлі на території деревообробного цеху ПП «Новий Дім» у м. Тараща на Київщині. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 18:28.

    До місця події було терміново направлено черговий караул 15 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальники встановили, що горить крівля господарчої будівлі.

    Пожежу було локалізовано о 18:55 та повністю ліквідовано о 19:04.

    На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. 

    Причина пожежі та сума матеріальних збитків наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, 5 серпня на світанку сталася пожежа на території колишнього заводу «Білоцерківмаз» у м. Біла Церква.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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