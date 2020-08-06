На Київщині сталася пожежа у деревообробному цеху
Наразі встановлюються причини пожежі та сума збитків
5 серпня сталося загорання господарчої будівлі на території деревообробного цеху ПП «Новий Дім» у м. Тараща на Київщині. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 18:28.
До місця події було терміново направлено черговий караул 15 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальники встановили, що горить крівля господарчої будівлі.
Пожежу було локалізовано о 18:55 та повністю ліквідовано о 19:04.
На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Причина пожежі та сума матеріальних збитків наразі встановлюються.
Як повідомлялося, 5 серпня на світанку сталася пожежа на території колишнього заводу «Білоцерківмаз» у м. Біла Церква.