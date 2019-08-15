На Київщині горів вантажний потяг (фото)



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Пожежу в локомотиві ліквідували за півтори години Фото: ДСНС

Сталося загорання локомотива потягу

У середу, 14 серпня, о 18:24 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району від диспетчера залізничної станції Карапиші надійшло повідомлення про загорання локомотива вантажного потягу.

На місце було направлено рятувальників 14-ДПРЧ м. Миронівка та пожежних села Карапиші, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 19:19 та повністю ліквідовано о 19:50.

На гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Вогнем знищено блок силових апаратів локомотива.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, 15 серпня поблизу станції метро «Лісова» в Києві згоріло маршрутне таксі «Богдан».