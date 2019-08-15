На Київщині горів вантажний потяг (фото)
Пожежу в локомотиві ліквідували за півтори години
Фото: ДСНС
Сталося загорання локомотива потягу
У середу, 14 серпня, о 18:24 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району від диспетчера залізничної станції Карапиші надійшло повідомлення про загорання локомотива вантажного потягу.
На місце було направлено рятувальників 14-ДПРЧ м. Миронівка та пожежних села Карапиші, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежу було локалізовано о 19:19 та повністю ліквідовано о 19:50.
На гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Читайте також
Вогнем знищено блок силових апаратів локомотива.
Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, 15 серпня поблизу станції метро «Лісова» в Києві згоріло маршрутне таксі «Богдан».