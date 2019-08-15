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    На Київщині горів вантажний потяг (фото)

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    Пожежу в локомотиві ліквідували за півтори години - На Київщині горів вантажний потяг (фото)
    Пожежу в локомотиві ліквідували за півтори години
    Фото: ДСНС

    Сталося загорання локомотива потягу

    У середу, 14 серпня, о 18:24 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району від диспетчера залізничної станції Карапиші надійшло повідомлення про загорання локомотива вантажного потягу.

    На місце було направлено рятувальників 14-ДПРЧ м. Миронівка та пожежних села Карапиші, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 19:19 та повністю ліквідовано о 19:50.

    На гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

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    Загиблих та травмованих немає.

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    На Київщині горів вантажний потяг (фото)
    На Київщині горів вантажний потяг (фото)
    На Київщині горів вантажний потяг (фото)

    Нагадаємо, 15 серпня поблизу станції метро «Лісова» в Києві згоріло маршрутне таксі «Богдан».

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    пожежа ДСНС потяг Київщина рятувальники
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