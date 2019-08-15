Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автобус вигорів повністю Фото: Інформатор

Пасажирів у маршрутці не було, ніхто не постраждав

У четвер, 15 серпня, поблизу станції метро «Лісова» загорілося маршрутне таксі «Богдан». А перед загорянням стався вибух.

Маршрутка «Київ-Бровари» загорілася близько 9:00, повідомляє Інформатор.

Як розповів водій, він почув різкий хлопок, потім маршрутка загорілася. На щастя, пасажирів в ній не було. А водій, який сидів всередині, встиг вискочити і не постраждав.

Через деякий час палаючу маршрутку загасили. Транспорт вигорів повністю.

Постраждалих і жертв немає. На місці працюють співробітники ДСНС і патрульна поліція. Причини і подробиці інциденту з'ясовуватиме слідство.

Як кажуть очевидці, це схоже на «війну маршрутників». «Через них транспорту пробивають колеса і підпалюють його. Все через те, що один з приватників знизив ціну на проїзд на одну гривню», - розповіла жінка, яка часто їздити цим маршрутом.

Нагадаємо, 18 липня неподалік станції метро «Лісова» палав автобус, який слідує за маршрутом Київ-Бровари. Водій висадив пасажирів на кінцевій зупинці, після чого в автобусі сталося загорання. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники ДСНС. Салон автобуса вигорів повністю.

22 липня на Броварському проспекті у Києві також сталася пожежа в маршрутному автобусі «Богдан».