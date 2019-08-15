  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)

    • Розсилка
    Автобус вигорів повністю - Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)
    Автобус вигорів повністю
    Фото: Інформатор

    Пасажирів у маршрутці не було, ніхто не постраждав

    У четвер, 15 серпня, поблизу станції метро «Лісова» загорілося маршрутне таксі «Богдан». А перед загорянням стався вибух.

    Маршрутка «Київ-Бровари» загорілася близько 9:00, повідомляє Інформатор.

    Як розповів водій, він почув різкий хлопок, потім маршрутка загорілася. На щастя, пасажирів в ній не було. А водій, який сидів всередині, встиг вискочити і не постраждав.

    Через деякий час палаючу маршрутку загасили. Транспорт вигорів повністю.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)
    Біля метро «Лісова» вибухнула і згоріла маршрутка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Постраждалих і жертв немає. На місці працюють співробітники ДСНС і патрульна поліція. Причини і подробиці інциденту з'ясовуватиме слідство.

    Як кажуть очевидці, це схоже на «війну маршрутників». «Через них транспорту пробивають колеса і підпалюють його. Все через те, що один з приватників знизив ціну на проїзд на одну гривню», - розповіла жінка, яка часто їздити цим маршрутом.

    Нагадаємо, 18 липня неподалік станції метро «Лісова» палав автобус, який слідує за маршрутом Київ-Бровари. Водій висадив пасажирів на кінцевій зупинці, після чого в автобусі сталося загорання. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники ДСНС. Салон автобуса вигорів повністю.

    22 липня на Броварському проспекті у Києві також сталася пожежа в маршрутному автобусі «Богдан»

    Читайте також
    Національна поліція України пожежа Київ громадський транспорт ДСНС Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ