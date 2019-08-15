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    Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)

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    Автобус згорів дотла - Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Автобус згорів дотла
    Фото: ДСНС

    Маршрутне таксі загорілося під час руху

    Повідомлення про пожежу у маршрутному автобусі біля станції метро «Лісова» на Броварському проспекті надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:54.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників 19-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

    «Як виявилося, маршрутне таксі загорілося під час руху. В цей час пасажирів у транспортному засобі не було, водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити йому це не вдалося. По прибуттю вогнеборців вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу», - розповіли у пресслужбі столичних рятувальників.

    О 09:14 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:30 – ліквідувати.

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    Внаслідок займання в транспортний засіб згорів повністю.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Постраждалих немає.

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    Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)

    Раніше повідомлялося, що перед загорянням в автобусі нібито стався вибух.

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