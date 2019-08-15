Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)
Маршрутне таксі загорілося під час руху
Повідомлення про пожежу у маршрутному автобусі біля станції метро «Лісова» на Броварському проспекті надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:54.
До місця виклику негайно було направлено рятувальників 19-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частин.
«Як виявилося, маршрутне таксі загорілося під час руху. В цей час пасажирів у транспортному засобі не було, водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити йому це не вдалося. По прибуттю вогнеборців вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу», - розповіли у пресслужбі столичних рятувальників.
О 09:14 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:30 – ліквідувати.
Внаслідок займання в транспортний засіб згорів повністю.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що перед загорянням в автобусі нібито стався вибух.