Пожежа в маршрутці у Києві: рятувальники розповіли подробиці (фото)



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Автобус згорів дотла Фото: ДСНС

Маршрутне таксі загорілося під час руху

Повідомлення про пожежу у маршрутному автобусі біля станції метро «Лісова» на Броварському проспекті надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:54.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 19-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частин.

«Як виявилося, маршрутне таксі загорілося під час руху. В цей час пасажирів у транспортному засобі не було, водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити йому це не вдалося. По прибуттю вогнеборців вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу», - розповіли у пресслужбі столичних рятувальників.

О 09:14 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:30 – ліквідувати.

Внаслідок займання в транспортний засіб згорів повністю.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що перед загорянням в автобусі нібито стався вибух.