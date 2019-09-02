На Київщині - хвиля самогубств: за добу покінчили з життям чотири чоловіки



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Усі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми

За добу вкоротили собі віку одразу четверо чоловіків у різних районах Київщини. У Броварському – це місцевий житель 1965 року народження, у Бородянському – громадянин 1975 року народження, у Вишгородському – 1984 року народження і у Києво-Святошинському - 1968 року народження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Майже усі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми.

Відкрито кримінальні провадження. За кожним фактом проводиться ретельне досудове розслідування.

Як повідомлялося, 27 серпня вранці в с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району та пообіді в м. Яготин чоловіки 1991 року народження вкоротили собі віку пострілом із гладкоствольної рушниці. Загиблі не залишили передсмертної записки. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

1 вересня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній із вулиць було виявлено припаркований простріляний автомобіль, всередині якого знаходилося тіло чоловіка. У ході проведення слідчих дій було встановлено, що у салоні автомобіля знаходиться тіло чоловіка, якому на вигляд близько 50-ти років, зброя та предсмертна записка.