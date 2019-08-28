У двох районах Київщини в один день сталися два аналогічних самогубства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє молодиків застрелилися із гладкоствольної рушниці

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії

У вівторок, 27 серпня, вранці в с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району та пообіді в м. Яготин чоловіки 1991 року народження вкоротили собі віку пострілом із гладкоствольної рушниці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Попередньо, загиблі не залишили передсмертної записки.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство». Триває слідство.

Поліція Київщини нагадує про необхідність дотримання правил безпеки поводження із вогнепальною зброєю. А також закликає громадян добровільно здавати зброю, вибухові матеріали та спеціальні засоби, які зберігаються без відповідних документів.