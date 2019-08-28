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    У двох районах Київщини в один день сталися два аналогічних самогубства

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    Двоє молодиків застрелилися із гладкоствольної рушниці - У двох районах Київщини в один день сталися два аналогічних самогубства
    Двоє молодиків застрелилися із гладкоствольної рушниці

    Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії

    У вівторок, 27 серпня, вранці в с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району та пообіді в м. Яготин чоловіки 1991 року народження вкоротили собі віку пострілом із гладкоствольної рушниці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Попередньо, загиблі не залишили передсмертної записки.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

    За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство». Триває слідство.

    Поліція Київщини нагадує про необхідність дотримання правил безпеки поводження із вогнепальною зброєю. А також закликає громадян добровільно здавати зброю, вибухові матеріали та спеціальні засоби, які зберігаються без відповідних документів.

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