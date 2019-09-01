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    Під Києвом у простріляному авто виявлено тіло чоловіка (фото, відео)

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    На місці тривають слідчі дії - Під Києвом у простріляному авто виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    На місці тривають слідчі дії
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини встановлює обставини смерті чоловіка у с. Петропавлівська Борщагівка

    Сьогодні, 1 вересня, близько 9-ї години на спецлінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, що у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній із вулиць припаркований простріляний автомобіль, всередині якого знаходиться тіло чоловіка. 

    На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та керівництво поліції Київської області на чолі з Андрієм Нєбитовим, повідомляє пресслужба Головного управління НП Київщини.  

    У ході проведення слідчих дій було встановлено, що у салоні автомобіля знаходиться тіло чоловіка, якому на вигляд близько 50-ти років, зброя та предсмертна записка.  

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    Під Києвом у простріляному авто виявлено тіло чоловіка (фото, відео)

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство) Кримінального кодексу України.

    Подальші слідчі дії тривають. 

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