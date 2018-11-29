На Київщині малюк підхопив правець і лежить у комі



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За 2018 рік в Україні зафіксовано 17 випадків правця

Лікарі не дають прогнозів, а мати докоряє собі за невчасну вакцинацію

В обласній лікарні в Боярці бореться за життя Кирилко Овдій. Малюкові лише два роки і вісім місяців, а вже майже тиждень він у реанімації на апараті штучного дихання в стані штучної ком.

Це був єдиний спосіб припинити безперервні болючі судоми та запобігти загрозі зупинки дихання. Мама від правця сина не вакцинувала свідомо, а лікарів не слухала, хоча вакцини були. Що краще не вакцинувати до трьох років – вичитала в інтернеті.

«Я збиралася це все зробити... Якби це все знати – ой... Думала, може, минеться. Не робіть таких помилок, як я«, - каже вона.

Кирилові вкололи протиправцеву сироватку, але вона діє лише на токсини в крові та безсила проти тих, що вже встигли проникнути в нервову систему.

Прогнозів медики не роблять, кажуть лише, що стан тяжкий – загроза смерті зберігається, якщо токсин викличе параліч серцевої мускулатури. Малюка планують тримати на апаратах щонайменше протягом трьох тижнів.

Правець – смертельна інфекційна хвороба, що вражає нервову систему і паралізує кінцівки. Що нею можна заразитися лише через велику рану й пряме потрапляння землі - лікарі вважають не зовсім правильним. Бо інколи достатньо буває навіть мікротравми, а збудник може бути на траві, на підлозі, в піску чи транспорті.

Джерело: ТСН