На Київщині малюк підхопив правець і лежить у комі
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Лікарі не дають прогнозів, а мати докоряє собі за невчасну вакцинаціюВ обласній лікарні в Боярці бореться за життя Кирилко Овдій. Малюкові лише два роки і вісім місяців, а вже майже тиждень він у реанімації на апараті штучного дихання в стані штучної ком.
Це був єдиний спосіб припинити безперервні болючі судоми та запобігти загрозі зупинки дихання. Мама від правця сина не вакцинувала свідомо, а лікарів не слухала, хоча вакцини були. Що краще не вакцинувати до трьох років – вичитала в інтернеті.
«Я збиралася це все зробити... Якби це все знати – ой... Думала, може, минеться. Не робіть таких помилок, як я«, - каже вона.
Кирилові вкололи протиправцеву сироватку, але вона діє лише на токсини в крові та безсила проти тих, що вже встигли проникнути в нервову систему.
Прогнозів медики не роблять, кажуть лише, що стан тяжкий – загроза смерті зберігається, якщо токсин викличе параліч серцевої мускулатури. Малюка планують тримати на апаратах щонайменше протягом трьох тижнів.
Правець – смертельна інфекційна хвороба, що вражає нервову систему і паралізує кінцівки. Що нею можна заразитися лише через велику рану й пряме потрапляння землі - лікарі вважають не зовсім правильним. Бо інколи достатньо буває навіть мікротравми, а збудник може бути на траві, на підлозі, в піску чи транспорті.
Джерело: ТСН