Що робити при обмороженні?

Найближчим часом в Україні спостерігатиметься не дуже гарна погода. Синоптики обіцяють дощі, вітри та зниження температури. Обмороження частин тіла можна отримати при +1…+3. При переохолодженні не можна вживати алкоголь, це може привести до падіння тиску. Обморожені частини тіла також не слід розтирати ані спиртом, ані жиром, ані тканиною, оскільки ушкоджується зовнішній шар епідермісу. Про це повідомив Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Обмороження частин тіла людина може отримати і при плюсовій температурі повітря +1, +3, коли, наприклад, дуже вогко і дує вітер. Найбільш вразливими такими місцями є ніс, вуха, щоки, кінчики пальців рук та ніг. Ознаки обмороження, коли вражені частини починають "щипати" або німіти. Обмороження – це той самий опік, тільки спричинений не



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Світлина з відкритих джерел Ілюстраційне фото

Найближчим часом в Україні спостерігатиметься не дуже гарна погода. Синоптики обіцяють дощі, вітри та зниження температури. Обмороження частин тіла можна отримати при +1…+3. При переохолодженні не можна вживати алкоголь, це може привести до падіння тиску. Обморожені частини тіла також не слід розтирати ані спиртом, ані жиром, ані тканиною, оскільки ушкоджується зовнішній шар епідермісу. Про це повідомив Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Обмороження частин тіла людина може отримати і при плюсовій температурі повітря +1, +3, коли, наприклад, дуже вогко і дує вітер. Найбільш вразливими такими місцями є ніс, вуха, щоки, кінчики пальців рук та ніг. Ознаки обмороження, коли вражені частини починають "щипати" або німіти.

Обмороження – це той самий опік, тільки спричинений не високою температурою, а низькою.

«У такому випадку людину треба завести в будь-яке тепле приміщення, обережно зняти рукавиці та взуття, аби не ушкодити епідерміс. Дати людині випити теплий чай. А від алкоголю та гарячої кави слід утриматися. Алкоголь може негативно вплинути на організм людини, оскільки судини розширяються і може впасти тиск. Категорично забороняється розтирати спиртом чи будь-чим іншим уражені місця. Жиром також не можна покривати вражені ділянки тіла. Адже він створює плівку, і холод, який потрапив в організм, не може вийти, отже, частина тіла не зігрівається» , - радить інструктор.

За словами, переохолодження людина отримує тоді, коли перебуває довгий час на відкритому повітрі. В групі ризику - військовослужбовці в АТО, продавці на вуличних ятках, поліцейські на чергуванні, мітингувальники. Картавий рекомендує не вживати на вулиці алкоголю для "зігріву", адже може впасти тиск і людина втратить свідомість, перебуваючи на холодному повітрі.

Людину з ознаками переохолодження треба завести в приміщення, де температура 18-22 градуси, бажано прийняти теплу, не гарячу ванну. Якщо такої можливості немає, то загорнути в теплу ковдру. Зовнішній одяг треба знімати, оскільки він містить в собі холод. Дати теплий чай, кава не бажана.

Дізнатися більше про надання першої медичної допомоги при обмороженні, переохолодженні та травмуванні під час падіння можна, переглянувши запис прес-конференції.