На Київщині масштабні пожежі трав’яного настилу: є жертва (фото)



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За дві доби рятувальники ліквідували 170 пожеж в екосистемі на Київщині

Дві доби 30 і 31 березня у рятувальників Київської області видались не з легких, вони залучались до ліквідації 171-го загорання трав'яного настилу та сміття на загальній 216,19 га.

На одній з цих трав’яних пожеж сталося непоправне - загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 31 березня о 15:25 до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району надійшло повідомлення про загорання в с. Переяславське. До місця виклику було направлено черговий караул 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання трав’яного настилу. Після ліквідації пожежі о 16:26 рятувальниками було виявлено тіло чоловіка. Ним виявився громадянин 1946 року народження. Причина пожежі та загибелі людини встановлюється.

Також, масштабна за розмірами пожежа трав’яного настилу виникла 30 березня у селі Велика Офірна Фастівського району. О 17:40 рятувальники отримали сповіщення по пожежу, а вже о 20:15 повністю її ліквідували на площі 5 га. На гасіння даної пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Найбільш пожежонебезпечними стали Баришівський, Макарівський, Кагарлицький, Ставищенський та Білоцерківський райони Київщини.