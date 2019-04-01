У Перу згорів пасажирський автобус: близько 20 жертв



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Поки невідомо, скільки всього пасажирів знаходилося в автобусі

У столиці Перу - місті Лімі – сталося загорання міжміського пасажирського автобуса, в результаті чого загинуло щонайменше 20 осіб, понад 10 отримали опіки і травми. Про це повідомили екстрені служби.

За попередніми даними, причиною стала несправність електропроводки машини, що спровокувала коротке замикання і загоряння.

Влада не повідомила, скільки всього пасажирів знаходилося в автобусі на момент початку пожежі.

Як відомо у Перу через сильні зливи в багатьох районах тривають повені. За останніми даними, в результаті стихії постраждали щонайменше 13 тисяч осіб і близько 50 загинули.