  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Перу згорів пасажирський автобус: близько 20 жертв

    • Розсилка
    У Перу згорів пасажирський автобус: близько 20 жертв

    Поки невідомо, скільки всього пасажирів знаходилося в автобусі

    У столиці Перу - місті Лімі – сталося загорання міжміського пасажирського автобуса, в результаті чого загинуло щонайменше 20 осіб, понад 10 отримали опіки і травми. Про це повідомили екстрені служби.

    За попередніми даними, причиною стала несправність електропроводки машини, що спровокувала коротке замикання і загоряння.

    Влада не повідомила, скільки всього пасажирів знаходилося в автобусі на момент початку пожежі.

    Як відомо у Перу через сильні зливи в багатьох районах тривають повені. За останніми даними, в результаті стихії постраждали щонайменше 13 тисяч осіб і близько 50 загинули.

    пожежа трагедія смерть Перу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ