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    На Житомирщині сталася масштабна пожежа у деревообробному цеху

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    <p>Попередня причина займання - коротке замикання в електромережі цеху</p> - На Житомирщині сталася масштабна пожежа у деревообробному цеху

    Попередня причина займання - коротке замикання в електромережі цеху

    Фото: У ДСНС України у Житомирській області

    Через пізній виклик рятувальників вогонь повністю охопив цех площею 100 кв. м, де знаходилися деревообробні станки

    На Житомирщині рятувальники ліквідовують пожежу в деревообробному цеху.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

    «1 квітня о 06:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в деревообробному цеху одного із приватних підприємств у с. Краснопіль Коростенського району. Працівники, які виявили загоряння, намагалися самотужки загасити займання за допомогою вогнегасників та води. Через деякий час з’ясувалося, що самостійно з пожежею вони не можуть впоратися, і тоді на допомогу викликали рятувальників», - розповіли в ДСНС.

    Зазначається, що вогонь встиг поширитися по периметру приміщення та перекинутися на дах.

    «Через пізній виклик вогонь повністю охопив цех площею 100 кв. м, де знаходилися деревообробні станки, а також поширився на 5 куб. м дерев’яних дощок, складених неподалік», - повідомили рятувальники, зауваживши, що для безперебійної подачі води була прокладена 40 м магістральна лінія до місцевої водойми.

    О 07:00 пожежа локалізована, ліквідація триває. На місці події працюють два відділення рятувальників та 6 чоловік особового складу.

    Попередня причина займання - коротке замикання в електромережі цеху. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.

    Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу, що сталася у Ніжинському районі на Чернігівщині на звалищі побутових відходів.

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