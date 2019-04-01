На Житомирщині сталася масштабна пожежа у деревообробному цеху



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Попередня причина займання - коротке замикання в електромережі цеху Фото: У ДСНС України у Житомирській області

Через пізній виклик рятувальників вогонь повністю охопив цех площею 100 кв. м, де знаходилися деревообробні станки

На Житомирщині рятувальники ліквідовують пожежу в деревообробному цеху.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

«1 квітня о 06:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в деревообробному цеху одного із приватних підприємств у с. Краснопіль Коростенського району. Працівники, які виявили загоряння, намагалися самотужки загасити займання за допомогою вогнегасників та води. Через деякий час з’ясувалося, що самостійно з пожежею вони не можуть впоратися, і тоді на допомогу викликали рятувальників», - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що вогонь встиг поширитися по периметру приміщення та перекинутися на дах.

«Через пізній виклик вогонь повністю охопив цех площею 100 кв. м, де знаходилися деревообробні станки, а також поширився на 5 куб. м дерев’яних дощок, складених неподалік», - повідомили рятувальники, зауваживши, що для безперебійної подачі води була прокладена 40 м магістральна лінія до місцевої водойми.

О 07:00 пожежа локалізована, ліквідація триває. На місці події працюють два відділення рятувальників та 6 чоловік особового складу.

Попередня причина займання - коротке замикання в електромережі цеху. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.

Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу, що сталася у Ніжинському районі на Чернігівщині на звалищі побутових відходів.