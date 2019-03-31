На Чернігівщині загорілося звалище відходів



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Всього до гасіння пожежі було залучено 17 чоловік та 5 одиниць техніки

Рятувальники локалізували пожежу, що сталася у Ніжинському районі на Чернігівщині на звалищі побутових відходів. Про це інформує Управління ДСНС України у регіоні.

За його даними, 30 березня о 15:03 до Служби порятунку «101» у м Ніжин надійшло повідомлення про те, що на полігоні твердих побутових відходів КП «Виробниче управління комунального господарства», який знаходиться за адресою м. Ніжин, вул. Прилуцька виникла пожежа окремими осередками на площі близько 7 га (загальна площа 15 га).

На місце події оперативно було направлено два відділення рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальна частини УДСНС України у Чернігівській області та пожежні команди з двох військових частин.

Спільними діями о 17:10 пожежу на площі 7 га було локалізовано. Ліквідовано загорання на площі 1,5 га.

Гасіння триває.

Всього до гасіння пожежі було залучено 17 чоловік та 5 одиниць техніки, з них від УДСНС 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також на місці події працювала оперативна група Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановленої особи.