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    На Київщині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку (фото)

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    ДТП на трасі Київ - Одеса - На Київщині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку (фото)
    Фото: ДСНС
    ДТП на трасі Київ - Одеса

    Рятувальники провели деблокування двох потерпілих, які були зажаті в автівці

    У п’ятницю, 14 вересня, вранці на 97 км траси Київ – Одеса біля с. Черкас сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло на пульт зв’язку Аварійно-рятувального загону спеціального призначення о 09:18. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця події було направлено особовий склад 3-го рятувального відділення. По  приїзду рятувальників до місця ДТП стало відомо, що мікроавтобус Reno зіштовхнувся з вантажним автомобілем КамАЗ. В результаті ДТП постраждали вісім осіб, двоє з них були зажаті а мікроавтобусі.

    За допомогою спеціального механічного інструменту рятувальники провели деблокування  потерпілих та передали їх працівникам швидкої допомоги.

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    На Київщині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку (фото)
    На Київщині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку (фото)
    Фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 13 вересня в Києві на проспекті Науки вантажівка на смерть збила пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному для цього місці. У момент зіткнення в руці у пішохода-порушника була пляшка горілки.

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