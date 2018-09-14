На Київщині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку (фото)



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Фото: ДСНС ДТП на трасі Київ - Одеса

Рятувальники провели деблокування двох потерпілих, які були зажаті в автівці

У п’ятницю, 14 вересня, вранці на 97 км траси Київ – Одеса біля с. Черкас сталася ДТП. Повідомлення про аварію надійшло на пульт зв’язку Аварійно-рятувального загону спеціального призначення о 09:18. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця події було направлено особовий склад 3-го рятувального відділення. По приїзду рятувальників до місця ДТП стало відомо, що мікроавтобус Reno зіштовхнувся з вантажним автомобілем КамАЗ. В результаті ДТП постраждали вісім осіб, двоє з них були зажаті а мікроавтобусі.

За допомогою спеціального механічного інструменту рятувальники провели деблокування потерпілих та передали їх працівникам швидкої допомоги.

Як повідомлялося, 13 вересня в Києві на проспекті Науки вантажівка на смерть збила пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному для цього місці. У момент зіткнення в руці у пішохода-порушника була пляшка горілки.