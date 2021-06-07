На Київщині мікроавтобус заїхав у квітковий магазин (фото)

Водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп'яніння

У неділю, 6 червня, у селі Велика Димерка Броварського району трапилась дорожньо-транспортна пригода: мікроавтобус Ford Transit влетів у квітковий магазин. Про це «Трибуні-Бровари» повідомили в Броварському районному управлінні поліції.

Як зазначають правоохоронці, близько 23:30 25-річний керманич буса не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю магазину. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,2 проміле при дозволених 0,2)

У ДТП постраждав 35-річний пасажир мікроавтобуса, якого доставили до броварської лікарні.

Як повідомили «Трибуні-Броварів» у приймальному відділенні броварського медзакладу, чоловік отримав легкі тілесні ушкодження голови та наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.

Решта учасників ДТП за медичною допомогою не зверталася.

Як повідомлялося, 7 червня на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter.