На трасі під Києвом вантажівка протаранила маршрутку, рух паралізовано (фото)

Рух трасою Київ-Одеса в напрямку столиці обмежено

У понеділок, 7 червня, на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На місці працюють медики, рятувальники та поліцейські.

На зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено в напрямку Києва. Поліцейські займаються регулюванням руху.

«Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом», – закликають патрульні.

Також вони просять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та жестів регулювальника.

Як повідомлялося, 4 червня на Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.