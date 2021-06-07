ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, п’ятеро постраждали
Людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні
У Самбірському районі Львівської області внаслідок зіткнення на автодорозі мікроавтобусу та легкового автомобіля загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«6 червня о 22 год. 15 хв. поблизу с. Бабина Самбірського району на автодорозі Н-13 «Львів-Самбір-Ужгород» внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 2 особи та постраждало 5 осіб», – ідеться у повідомленні.
Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Для деблокації від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
Тим часом, у понеділок, 7 червня, на