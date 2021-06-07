  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, п’ятеро постраждали

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, п’ятеро постраждали

    Людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні

    У Самбірському районі Львівської області внаслідок зіткнення на автодорозі мікроавтобусу та легкового автомобіля загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «6 червня о 22 год. 15 хв. поблизу с. Бабина Самбірського району на автодорозі Н-13 «Львів-Самбір-Ужгород» внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 2 особи та постраждало 5 осіб», – ідеться у повідомленні.

    Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    Для деблокації від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

    Тим часом, у понеділок, 7 червня, на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області. На місці працюють медики, рятувальники та поліцейські. На зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено в напрямку Києва. Поліцейські займаються регулюванням руху.

    Теги: ДТП Львівщина ДСНС вантажівки рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТП на Львівщині: двоє людей загинули, п’ятеро постраждали