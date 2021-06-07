У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)

Водій позашляховика розповів, що йому стало зле за кермом і він втратив контроль за авто

Сьогодні, 7 червня, вранці на вулиці Гетьмана в Києві зіштовхнулися лоб у лоб позашляховик «Пежо» та легковик «Мазда». Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як розповів водій «Мазди», він рухався у крайній лівій смузі у тянучці і швидкість була невеликою.

Керманич «Пежо» запевнив, що їхав у напрямку «Шулявки» і в якусь мить йому стало зле, він втратив контроль над авто і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із «Маздою».

Водії фізично не постраждали, їх врятували подушки безпеки, чого не скажеш про їхні автівки.

Через ДТП утворилася тянучка у напрямку Севастопольської площі.

Як повідомлялося, 7 червня на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter.

До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.