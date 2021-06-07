  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій позашляховика розповів, що йому стало зле за кермом і він втратив контроль за авто

    Сьогодні, 7 червня, вранці на вулиці Гетьмана в Києві зіштовхнулися лоб у лоб позашляховик «Пежо» та легковик «Мазда». Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як розповів водій «Мазди», він рухався у крайній лівій смузі у тянучці і швидкість була невеликою.

    Керманич «Пежо» запевнив, що їхав у напрямку «Шулявки» і в якусь мить йому стало зле, він втратив контроль над авто і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із «Маздою».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)
    У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)
    У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водії фізично не постраждали, їх врятували подушки безпеки, чого не скажеш про їхні автівки.

    Через ДТП утворилася тянучка у напрямку Севастопольської площі.

    Як повідомлялося, 7 червня на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter.

    До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві позашляховик лоб у лоб протаранив «Мазду» (фото, відео)