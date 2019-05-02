На Київщині молодик душив і пограбував прикуту до ліжка жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник уночі проник до будинку пенсіонерки Фото: Нацполіція

Злодієм виявився 22-річний житель Іванкова

У місті Яготин зловмисник уночі проник до будинку пенсіонерки, попередньо відімкнувши електролічильник. Він напав на прикуту до ліжка жінку-інваліда і почав її душити. Потім зняв з неї золоті сережки і зник у невідому напрямку.

До поліції про злочин повідомила місцева жителька, яка доглядає за пенсіонеркою. На жаль, потерпіла жодним словом не змогла описати нападника. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки зловмисника були задіяні працівники кримінальної поліції Київщини, відділу кримінального аналізу, оперативники Яготинського відділення поліції та співробітники ювенальної превенції.

Поліція встановила, що нападник після скоєння злочину втік до столиці. Там до ломбарду він здав крадені вироби із золота. Після чого поїхав до міста Березань, де намагався переховатися від правоохоронних органів. Однак йому це не вдалося. Працівники поліції затримали зловмисника у святковий день.

Злодієм виявився 22-річний житель Іванкова, який вже мав проблеми із законом. Спочатку він заперечував будь-яку причетність до скоєння пограбування у Яготині, але потім надав правдиві покази.

Поліцейські вилучили з ломбарду викрадені коштовні вироби як речовий доказ.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чолов’язі, який наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу йому обере суд.