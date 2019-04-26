У Києві «юний тимурівець» підніс бабусі сумки і обікрав
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Оперативники затримали зловмисника, який обікрав пенсіонерку
У Дніпровському районі Києва чоловік під приводом допомогти піднести сумки з магазину викрав у літньої жінки гаманець та мобільний телефон.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у м. Києві Віталій Отрудько розповів, що 86-річна жінка з сумками поверталася із магазину, коли на вулиці до неї підійшов невідомий та запропонував піднести сумки.
«Зловмисник взяв речі та вже біля під’їзду, відволікаючи увагу запитаннями, непомітно витягнув у пенсіонерки із сумки гаманець і мобільний телефон та кинувся навтьоки. Однак ми відразу затримали його, це – місцевий житель, 1986 року народження. Чоловік раніше судимий за крадіжки, грабежі та шахрайства», – додав правоохоронець.
Слідчо-оперативна група під час поверхневої перевірки виявила та вилучила гаманець та мобільний телефон потерпілої. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.