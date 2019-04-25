На Київщині оперативники затримали крадія грошей з терміналу (фото)



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Термінал у магазині пограбовано Фото: Нацполіція

Чоловіки викрали з терміналу 7,7 тис. грн

В одному з продовольчих магазинів смт Іванків Київської області невідомі зламали замок у терміналі поповнення мобільних телефонів і звідти викрали готівку.

До поліції зателефонувала працівник магазину, який помітив крадіїв. Також заявник вказав марку авто, на якому вони зникли. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Встановлено, що викрадено 7700 гривень.

Працівники карного розшуку Іванківського відділення поліції оперативним шляхом встановили особу одного з правопорушників та затримали його.

Ним виявився киянин. Він зізнався у скоєному злочині, надав правдиві покази.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Чоловікові оголошено про підозру за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України.

Тривають заходи щодо затримання його поплічників. Також поліцейські проводять перевірку на причетність затриманого до скоєння інших злочинів.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 25 квітня, у Дарницькому районі Києва сталася спроба пограбувати одне з відділень «Приватбанку».