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    У Києві невідомі намагалися пограбувати відділення «Приватбанку» (фото)

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    До приміщення відділення банку зловмисники не потрапили - У Києві невідомі намагалися пограбувати відділення «Приватбанку» (фото)
    До приміщення відділення банку зловмисники не потрапили
    Фото: Еспресо

    Злодії встигли тільки пошкодити двері

    У ніч на четвер, 25 квітня, у Дарницькому районі Києва сталася спроба пограбувати одне з відділень «Приватбанку».

    Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Зазначається, що невідомі встигли тільки пошкодити двері, проте у приміщення не зайшли.

    На місці працюють слідчі та з'ясовують всі обставини.

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    У Києві невідомі намагалися пограбувати відділення «Приватбанку» (фото)
    У Києві невідомі намагалися пограбувати відділення «Приватбанку» (фото)

    Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

    Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

    Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

    Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі у справі не довели неплатоспроможність банку».

    У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

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