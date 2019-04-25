У Києві невідомі намагалися пограбувати відділення «Приватбанку» (фото)



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До приміщення відділення банку зловмисники не потрапили Фото: Еспресо

Злодії встигли тільки пошкодити двері

У ніч на четвер, 25 квітня, у Дарницькому районі Києва сталася спроба пограбувати одне з відділень «Приватбанку».

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Зазначається, що невідомі встигли тільки пошкодити двері, проте у приміщення не зайшли.

На місці працюють слідчі та з'ясовують всі обставини.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі у справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».