Смертельна ДТП під Києвом: від Lada майже нічого не лишилося (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ВАЗ буквально не залишилося живого місця Фото: Інформатор

Від отриманих травм водій і пасажир ВАЗа загинули на місці

У вівторок, 5 березня, під Києвом сталася смертельна ДТП: на Боярської трасі зіткнулися Lada 112, яка вилетіла на зустрічну смугу, Honda Civic і Ford Transit.

Аварія трапилася близько 16:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами учасників ДТП, Lada рухалася в бік Боярки. Раптово авто вилетіло на зустрічну смугу, врізалося в Honda і зачепило Ford. Від удару Civic вилетів на узбіччя у напрямку до Києва, а ВАЗ виявився на узбіччі з протилежного боку. Машини «розкидало» в двохстах метрах одну від одної. У Transit ушкодження виявилися незначними, погнувся передній бампер.

Водій Lada випав з автомобіля, він та пасажир загинули від отриманих травм до приїзду «швидкої», медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

Власник Honda був пристебнутий, спрацювали подушки безпеки і чоловік відбувся переляком. Але обидві машини дуже сильно постраждали, від ВАЗ буквально не залишилося живого місця. Решта учасників аварії залишилися цілі і неушкоджені.

Рух на одній смузі Боярської траси обмежили. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики. Всі деталі того, що сталося, встановить слідство.