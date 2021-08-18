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    На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)

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    Правоохоронці виявили майже 200 кущів конопель - На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)
    Правоохоронці виявили майже 200 кущів конопель
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Бориспільщини задокументували незаконну діяльність місцевого жителя

    У рамках операції «Мак» правоохоронці Бориспільського районного управління поліції виявили у місцевого жителя незаконні посіви конопель, які він вирощував у спеціально обладнаних теплицях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 17 серпня поліцейські під час відпрацювання у селі Велика Стариця на присадибній ділянці 47-річного місцевого жителя виявили 192 рослини конопель.

    Також під час огляду будинку чоловіка правоохоронці виявили набої калібру 5,45 мм та суху зелену подрібнену речовину – канабіс.

    Як пояснив власник виявленого, коноплі він вирощував у теплицях самостійно, а суху подрібнену наркотичну речовину зберігав для власного вживання

    Речові докази вилучено та направлено на відповідні експертизи.

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    На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)
    На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)
    На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)
    На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель), ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовини або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина наркотики розслідування
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    На Київщині наркоаграрій вирощував коноплі в теплицях (фото)