СБУ затримала в «Борисполі» наркокур’єрів, які ввозили «товар» під виглядом ліків

У «Борисполі» правоохоронці викрили двох наркокур’єрів з партією псевдоефедрину

Середньомісячні «прибутки» наркоділків становили десятки тисяч доларів

Служба безпеки України заблокувала два міжнародних канали контрабандного переправлення в Україну наркотиків і прекурсорів. Зловмисники ввозили оптові партії «товару» під виглядом лікарських засобів і косметичної продукції. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, на території митного посту Міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці викрили двох наркокур’єрів. Зловмисники намагалися провезти до нашої країни партію псевдоефедрину – прекурсору, який у підпільних нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну.

Щоб приховати протиправну діяльність, ділки декларували багаж як лікарські засоби. Після переправлення «товару» зловмисники планували реалізувати його через власну мережу дилерів.

Встановлено, що затримані входять до складу міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті оптових партій наркотиків з однієї з африканських країн.

У ході оперативно-слідчих дій співробітники СБУ встановили організатора осередку наркоугруповання в Україні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому та іншим учасникам протиправної діяльності про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у Києві затримано ще одного організатора контрабандного каналу наркотиків до нашої країни. Зловмисники переправляли концентрований канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметичної продукції.

Для переправлення «товару» вони використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку під час отримання чергової «посилки».

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва столичної прокуратури та Київської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, днями в аеропорту «Київ» (Жуляни) прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали злочинця, який розшукувався за злочини, пов’язані з незаконним виробництвом та поширенням наркотиків.