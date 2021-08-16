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    Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)

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    У відправленні митники виявили 17 різнокольорових льодяників із забороненою речовиною - Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)

    У відправленні митники виявили 17 різнокольорових льодяників із забороненою речовиною

    Фото: Київська митниця

    Посилка прямувала з Великої Британії на Івано-Франківщину

    У зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну службовий собака Київської митниці спрацював на один з пакунків, що надійшов із Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    За документами вміст посилки було задекларовано як весільні цукерки, і направлялись вони на адресу мешканки Івано-Франківщини.

    Під час огляду у цьому міжнародному відправленні митники виявили 17 різнокольорових льодяників.

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    Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)
    Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)
    Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)
    Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)
    Фото: Київська митниця

    Проведене фахівцями дослідження встановило у складі кожного льодяника психотропну речовину тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.

    За фактом пересилання у міжнародних поштових відправленнях заборонених товарів Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст.473 Митного кодексу України. Цукерки вилучено.

    До слова, Служба безпеки України запобігла контрабанді ще однієї оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку».

    Теги: митниця Київ наркотики
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    Льодяники з секретом. Митники виявили в цукерках психотропи (фото)