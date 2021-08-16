В Одеському порту виявлено партію кокаїну на $10 млн (фото, відео)

СБУ заблокувала нові поставки кокаїну однією з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета»

Служба безпеки України запобігла контрабанді ще однієї оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Товар» прибув до Морського торговельного порту «Південний» у контейнері з бананами з однієї з південноамериканських країн. Під час поглибленого огляду вантажу правоохоронці виявили у технологічних порожнинах контейнера прихований кокаїн.

Зловмисники планували контрабандно переправити наркотики транзитом через Україну до ЄС.

За оперативними даними, до чергової поставки причетні учасники однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».

Нагадаємо, що співробітники СБУ під час спецоперації в Одесі 9 серпня затримали трьох співорганізаторів наркобізнесу. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними Офісу генерального прокурора, наркотики прибули з Республіки Евадор. Наразі перевіряється причетність до контрабанди черговою партії наркотику затриманих раніше трьох членів міжнародного злочинного угруповання – громадян Албанії, Румунії та України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до його організації.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою та Державною митною службою та УСР в Одеській області ДСР Нацполіцї за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.