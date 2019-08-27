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    На Київщині невідомі в масках вчинили розбійний напад на пенсіонерку

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    Зловмисники вдерлися до будинку старенької - На Київщині невідомі в масках вчинили розбійний напад на пенсіонерку
    Зловмисники вдерлися до будинку старенької
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники зв’язали 77-річну бабусю та, погрожуючи фізичною розправою, викрали гроші та продукти

    У ніч на вівторок, 27 серпня, у с. Кривошиїнці Сквирського району невідомі проникли до оселі літньої жінки та пограбували. На спецлінію «102» надійшло повідомлення від сусіда потерпілої, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Чоловік розповів, що група невідомих в масках та рукавицях через вікно проникли до будинку пенсіонерки.

    Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що зловмисники зв’язали 77-річну бабусю та, погрожуючи фізичною розправою, викрали 20 тисяч гривень й продукти. Після цього нападники втекли. 

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    На Київщині невідомі в масках вчинили розбійний напад на пенсіонерку
    На Київщині невідомі в масках вчинили розбійний напад на пенсіонерку

    Правоохоронці проводять невідкладні заходи для оперативного встановлення та затримання зловмисників.

    Керівництво поліції Київщини поставило розслідування злочину на особистий контроль, залучені працівники кримінальної поліції, слідчі та дільничні Сквирського району.

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