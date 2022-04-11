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    Що окупанти зробили із магазином «Фора». Фото зі звільненої Київщини

    Рашисти розкрали асортимент магазину - Що окупанти зробили із магазином «Фора». Фото зі звільненої Київщини
    Рашисти розкрали асортимент магазину
    фото: glavcom.ua

    У супермаркеті «Фора» окупанти знищили вітрини, прилавки й обладнання

    На Київщині російські окупанти розкрадали товари в магазинах та нищили торгівельне обладнання. У містечку Іванків нападу зазнав супермаркет «Фора». В приміщенні розбиті вітрини, знищені прилавки й вкрадене обладнання, передає кореспондент «Главкому».

    Місто Іванків першим опинилося під окупацією російських військових. Окупанти навідувалися в будинки людей та розграбовували міську інфраструктуру.

    У супермаркеті «Фора» окупанти знищили вітрини, прилавки й обладнання. Розбиті навіть шафи, де покупці залишали речі. Комп’ютерне обладнання на касах викрадене, розбиті також холодильні камери й понівечені полиці. Асортимент магазину розкрадений.

    Нагадаємо, російські війська вторглися в Україну 24 лютого. Колона військової техніки зайшла на територію України з території Білорусі й рухалася в напрямку Києва. Місто Іванків населений пункт, через який рухалася колона окупантів.

    Зазначимо, всього в Київській області знищено або пошкоджено близько 400 000 кв. м складів, що становить 20% від усіх складських площ Києва та області. Без доступу до половини розподільчих центрів залишилася корпорація АТБ, у мережі якої до війни було 1316 магазинів.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Що окупанти зробили із магазином «Фора». Фото зі звільненої Київщини