Рашисти знищили склади АТБ та Сільпо

Як найбільші торгові мережі працюватимуть далі?

Усього в Київській області знищено або пошкоджено близько 400 000 кв. м складів, що становить 20% від усіх складських площ Києва та області. Про це повідомляє Forbes з посиланням на гендиректора Ekol Logistics Ukraine Андрія Голімбовського та директора «Логістикс Плюс» Сергія Єремеєва.

Зокрема, окупанти знищили під Макаровим неподалік Києва великий логістичний парк «Комодор» (площа 68 621 кв. м), де згоріло на €46,7 млн ліків, сировини для препаратів компанії «Фармак». Збитки решти орендарів ще невідомі. Щоб відбудувати копмлекс, потрібно €43,6 млн.

Через те що складські центри зруйновані, оператори вимушені будувати нові логістичні ланцюжки. У Fozzy Group ситуація непроста. В їхній склад під Броварами влучила ракета, там пропала заморожена продукція на €17,4 млн, ще один великий склад у Харкові закритий через небезпеку. Компанія частково децентралізує постачання, шукаючи виробників, які будуть привозити свої товари напряму в магазини.

Без доступу до половини розподільчих центрів залишилася корпорація АТБ, у мережі якої до війни було 1316 магазинів. «Чотири склади з восьми не працюють», – говорить начальник управління з корпоративних комунікацій Сергій Демченко. Два в Київській області опинилися під ракетними обстрілами. Два інших – на окупованих територіях або в зоні боїв в інших областях. Повноцінна робота в них неможлива, не можна ні завезти товар, ні вивезти його, пояснює він.

АТБ поки що хоче їх тимчасово замінити оперативними центрами комплектування та подальшої доставки продуктів. Ритейлер вже місяць підшуковує приміщення.

Складських приміщень на столичному ринку і в межах області не вистачало ще до війни. І зникнення 20% площ – критичне для ринку, але все залежить від того, скільки людей повернеться назад і що буде зі споживанням, каже Єремеєв. Багато клієнтів, за його словами, поки що розглядають як варіант захід України.

Нагадаємо, що основний бізнес Fozzy Group – це мережа магазинів «Сільпо» та «Фора». Також компанія викупила частину активів збанкрутілої групи «Фуршет».

Раніше повідомлялося, що мережа відмовилася продавати продукцію невістки Кернеса Юрії Прівалової, яка розмістила у мережі українофобський анекдот.