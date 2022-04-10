Такої інтенсивності візитів до України закордонних лідерів за короткий час не було навіть в мирні часи

Головна сенсація дня – неанонсований візит до Києва Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Звісно, сам візит, безумовно, узгоджувався. Але, можливо, для більшої безпеки про нього не повідомляли. Тим більшим виявився ефект. І очільник Уряду Великої Британії приїхав до Києва не з пустими руками, а з новим пакетом військової і економічної допомоги. Він підтвердив свою лідируючу роль в коаліції друзів і партнерів України.

Але зверну увагу на інше – нескорений Київ стає місцем паломництва європейських лідерів. Відвідування Києва і зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським зараз є значущою подією для західних державних діячів. За останні два дні столицю Україну також відвідали керівники ЄС (верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн), канцлер Австрії Карл Негаммер, Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер. Такої інтенсивності візитів до України закордонних лідерів за короткий час давно не було і в мирні часи (за виключенням урочистих подій і Кримського саміту), навіть наприкінці січня і початку лютого поточного року, коли Київ майже щоденно відвідували високоповажні гості. Це знак і уваги і поваги до України, і готовності нам допомагати.

А для нас це можливість продемонструвати європейським лідерам трагічні наслідки для України кривавої російської агресії. Безпосередні емоційні враження впливають і на політичну позицію і на рішення державних діячів європейських країн.

До Києва поступово починають повертатися і посольства різних країн. Це також показова тенденція – визнання того, що столиця України вистояла перед російською навалою, і крок за кроком повертається до нормального життя, хоча і в умовах воєнного часу.

Джерело: блог Володимира Фесенка

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