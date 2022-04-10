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    Кличко не виключає другої спроби Росії атакувати Київ

    Віталій та Володимир Клички дали&nbsp;інтерв&rsquo;ю американському телеканалу ABC - Кличко не виключає другої спроби Росії атакувати Київ
    Віталій та Володимир Клички дали інтерв’ю американському телеканалу ABC

    Столиця готується до оборони

    Мер Києва Віталій Кличко не виключає другої спроби Росії захопити столицю. Місто має бути й надалі готове до оборони. Про це Віталій Кличко та його брат Володимир заявили в спільному інтерв’ю американському телеканалу ABC.

    «Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків «взяти Київ за два дні». І столиця має й надалі бути готовою до оборони», – зазначив Кличко.

    «Окупанти продовжують звірствувати і чинити геноцид українського народу в регіонах, у які вони вдерлися. На цьому сьогодні ми з Володимиром наголосили в ефірі одного з найбільших американських телеканалів ABC», – написав Кличко у своєму Telegram-каналі та опублікував посилання на інтерв‘ю.

    Нагадаємо, начальник штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич заявив, що українські військові вживають усіх заходів задля оборони Києва та області, утім, не виключається ще одна спроба російської армії піти на Київ.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Кличко не виключає другої спроби Росії атакувати Київ