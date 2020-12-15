  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині онук граблями забив до смерті бабусю (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці вилучили граблі як речовий доказ - На Київщині онук граблями забив до смерті бабусю (фото)
    Правоохоронці вилучили граблі як речовий доказ

    Сварка між 33-річним чоловіком та 82-річною жінкою призвела до жорстокого вбивства

    В одному із будинків селища Гребінки Васильківського району Київщини було виявлено 82-річну жінку з рубаною раною голови та численними ушкодженнями. Повідомлення про це надійшло до поліції від лікарів, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника та затримали. Ним виявився 33-річний онук загиблої. Чоловіка доставили до відділу поліції, де він зізнався у скоєному та надав правдиві покази.

    Як з’ясувалось, ввечері між бабусею та онуком стався конфлікт через відсутність роботи. Під час сварки розлючений молодик не стерпів, взяв граблі та наніс численні удари бабусі по голові й по тілу. Після інциденту чоловік пішов додому, а наступного дня викликав лікарів. Від отриманих травм літня жінка померла в кареті «швидкої».

    Всі речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині онук граблями забив до смерті бабусю (фото)
    На Київщині онук граблями забив до смерті бабусю (фото)

    Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід.

    За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies