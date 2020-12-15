На Київщині онук граблями забив до смерті бабусю (фото)

Сварка між 33-річним чоловіком та 82-річною жінкою призвела до жорстокого вбивства

В одному із будинків селища Гребінки Васильківського району Київщини було виявлено 82-річну жінку з рубаною раною голови та численними ушкодженнями. Повідомлення про це надійшло до поліції від лікарів, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника та затримали. Ним виявився 33-річний онук загиблої. Чоловіка доставили до відділу поліції, де він зізнався у скоєному та надав правдиві покази.

Як з’ясувалось, ввечері між бабусею та онуком стався конфлікт через відсутність роботи. Під час сварки розлючений молодик не стерпів, взяв граблі та наніс численні удари бабусі по голові й по тілу. Після інциденту чоловік пішов додому, а наступного дня викликав лікарів. Від отриманих травм літня жінка померла в кареті «швидкої».

Всі речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.