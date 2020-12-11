  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сім'я вбитого в аеропорту Лісабона українця отримає компенсацію

    • Розсилка
    МЗС України очікує, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання - Сім'я вбитого в аеропорту Лісабона українця отримає компенсацію
    МЗС України очікує, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання

    Українця до смерті побили співробітники міграційної служби за те, що він нібито намагався потрапити в Португалію без візи

    Влада Португалії виплатить компенсації сім'ї вбитого в лісабонському аеропорту громадянина України Ігоря Гоменюка. МЗС України закликало португальську владу до об'єктивного і неупередженого розслідування резонансної справи.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Я був на зв'язку з португальським колегою по вбивству в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання», – зазначив глава українського МЗС.

    Нагадаємо, що 40-річний українець помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після того, як його побили кийками співробітники Служби у справах іноземців та кордонів (SEF).

    Нібито Гоменюк намагався потрапити в Португалію без чинної візи, за що і був поміщений в ізолятор.

    Як повідомляють ЗМІ, в українця стався напад епілепсії, його госпіталізували, проте потім повернули в ізолятор аеропорту, де він був побитий повторно в кімнаті без камер відеоспостереження, після чого помер.

    Цей інцидент призвів до відставки директора імміграційної служби в Лісабоні. А інспекторів, які підозрюються у вбивстві, португальська поліція заарештувала прямо під час їхнього чергування в аеропорту. Їм загрожує до 25 років в’язниці.

    Вбитий у Португалії житель Новояворівська мав дружину Оксану, яка працює вчителькою молодших класів, та двох дітей – 14-річну доньку та 8-річного сина.

    Теги: МЗС вбивство Португалія українці аеропорт розслідування Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies