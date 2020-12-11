Сім'я вбитого в аеропорту Лісабона українця отримає компенсацію

Українця до смерті побили співробітники міграційної служби за те, що він нібито намагався потрапити в Португалію без візи

Влада Португалії виплатить компенсації сім'ї вбитого в лісабонському аеропорту громадянина України Ігоря Гоменюка. МЗС України закликало португальську владу до об'єктивного і неупередженого розслідування резонансної справи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я був на зв'язку з португальським колегою по вбивству в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання», – зазначив глава українського МЗС.

Нагадаємо, що 40-річний українець помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після того, як його побили кийками співробітники Служби у справах іноземців та кордонів (SEF).

Нібито Гоменюк намагався потрапити в Португалію без чинної візи, за що і був поміщений в ізолятор.

Як повідомляють ЗМІ, в українця стався напад епілепсії, його госпіталізували, проте потім повернули в ізолятор аеропорту, де він був побитий повторно в кімнаті без камер відеоспостереження, після чого помер.

Цей інцидент призвів до відставки директора імміграційної служби в Лісабоні. А інспекторів, які підозрюються у вбивстві, португальська поліція заарештувала прямо під час їхнього чергування в аеропорту. Їм загрожує до 25 років в’язниці.

Вбитий у Португалії житель Новояворівська мав дружину Оксану, яка працює вчителькою молодших класів, та двох дітей – 14-річну доньку та 8-річного сина.