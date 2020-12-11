За вбивство колишньої дружини киянин отримав 9,5 років тюрми

Колишнє подружжя не могло поділити майно

Дніпровський районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 56-річному чоловіку за фактом вбивства колишньої дружини.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався у липні 2019 року у квартирі на вулиці Каунаській у Дніпровському районі столиці.

Встановлено, що обвинувачений запросив колишню дружину для вирішення питання подальшого розподілу майна. Однак, не дійшовши спільного рішення, між колишньою парою виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив кухонний ніж та наніс жінці один точний удар в груди, від якого та померла на місці.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законної сили.

До слова, 8 грудня ввечері біля входу на станцію метро «Майдан Незалежності» сталося вбивство. Чоловік і жінка, ймовірно подружжя, виходили із метро, як раптом зустріли знайомих. Їх було орієнтовно п'ятеро. Зав'язалася розмова, а потім сварка, яка перейшла у бійку, після якої хтось із компанії вихопив ножа і двічі встромив чоловіку в бік.