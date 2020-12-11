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    За вбивство колишньої дружини киянин отримав 9,5 років тюрми

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    Чоловік перебуває під вартою - За вбивство колишньої дружини киянин отримав 9,5 років тюрми
    Чоловік перебуває під вартою
    Фото з відкритих джерел

    Колишнє подружжя не могло поділити майно

    Дніпровський районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 56-річному чоловіку за фактом вбивства колишньої дружини.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Злочин стався у липні 2019 року у квартирі на вулиці Каунаській у Дніпровському районі столиці.

    Встановлено, що обвинувачений запросив колишню дружину для вирішення питання подальшого розподілу майна. Однак, не дійшовши спільного рішення, між колишньою парою виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив кухонний ніж та наніс жінці один точний удар в груди, від якого та померла на місці.

    Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

    Обвинуваченого залишено під вартою до набуття вироком законної сили.

    До слова, 8 грудня ввечері біля входу на станцію метро «Майдан Незалежності»  сталося вбивствоЧоловік і жінка, ймовірно подружжя, виходили із метро, як раптом зустріли знайомих. Їх було орієнтовно п'ятеро. Зав'язалася розмова, а потім сварка, яка перейшла у бійку, після якої хтось із компанії вихопив ножа і двічі встромив чоловіку в бік. 

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал вбивство жінка чоловік вирок
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