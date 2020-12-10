На Вінниччині чоловік забив ногами співмешканку через ревнощі

Слідством розпочато кримінальне провадження

9 грудня у Немирівському районі чоловік забив до смерті свою співмешканку. Причиною для вбивства став раптовий приступ ревнощів, коли пара разом розпивала пляшку. Після того, як зловмисник помітив, що жінка не дихає, сам викликав поліцію.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

Як розповів начальник немирівської поліції Петро Скічко, підозрюваного затримали на місці вчинення злочину. Ним виявився 37-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини.

Місце злочину

За словами затриманого, під час розпиття спиртних напоїв між ним та 45-річною співмешканкою на ґрунті ревнощів виник конфлікт, під час якого він почав завдавати жінці численні удари ногами та руками по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла, про що підозрюваний повідомив в поліцію.

Наразі чоловік затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.