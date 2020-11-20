На Київщині оперативники затримали іноземців-грабіжників (фото)

Правоохоронці затримали двох зловмисників під час переслідування

Злодії розбили вікна автомобілів, звідки викрадали цінні речі

Упродовж дня сталося дві крадіжки на території Києво-Святошинського району та Обухівщини. Злодії розбили вікна автомобілів, звідки викрали цінні речі. Працівники Управління карного розшуку поліції Київщини затримали двох зловмисників під час переслідування, коли ті намагалися втекти після скоєння чергової крадіжки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Крадії, тікаючи з останнього місця скоєння злочину, змінили номери на своїй автівці, однак це не стало на заваді поліцейським і вони швидко наздогнали їх і затримали, повідомив начальник Управління карного розшуку поліції столичної області Олексій Маслов.

Зловмисниками виявилися двоє громадян Грузії, 42-х та 46-річного віку. Вони затримані у порядку ст. 208 КПК України і наразі знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час затримання в іноземців виявлено та вилучено речові докази: крадене майно та гроші.

За усіма фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.

Поліція перевіряє затриманих на причетність до інших аналогічних злочинів.