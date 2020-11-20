У Києві поліція затримала хлопця, який робив «закладки» (фото)

20-річний киянин підозрюється у розповсюдженні наркотиків

Під час відпрацювання Дарницького району щодо недопущення вчинення правопорушень неповнолітніми працівники сектору ювенальної превенції територіальної поліції на вулиці Тепловозній зупинили підозрілого хлопця, у якого під час поверхневої перевірки виявили 14 пакунків із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичній засіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на прилеглий території молодик намагався сховати пакунки, обгорнуті ізоляційною стрічкою. З’ясовано, що у такий спосіб він займався розповсюдженням наркотиків шляхом «закладок». Також поліцейські з’ясували, що до затримання хлопець встиг уже зробити 15 таких «закладок».

Зловмисником виявився 20-річний місцевий мешканець. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучену речовину направлено на проведення відповідної експертизи.

Слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.