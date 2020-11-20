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    У Києві поліція затримала хлопця, який робив «закладки» (фото)

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    У хлопця виявили 14 пакунків із речовиною рослинного походження - У Києві поліція затримала хлопця, який робив «закладки» (фото)
    У хлопця виявили 14 пакунків із речовиною рослинного походження
    Фото: Нацполіція

    20-річний киянин підозрюється у розповсюдженні наркотиків

    Під час відпрацювання Дарницького району щодо недопущення вчинення правопорушень неповнолітніми працівники сектору ювенальної превенції територіальної поліції на вулиці Тепловозній зупинили підозрілого хлопця, у якого під час поверхневої перевірки виявили 14 пакунків із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичній засіб.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на прилеглий території молодик намагався сховати пакунки, обгорнуті ізоляційною стрічкою. З’ясовано, що у такий спосіб він займався розповсюдженням наркотиків шляхом «закладок». Також поліцейські з’ясували, що до затримання хлопець встиг уже зробити 15 таких «закладок».

    Зловмисником виявився 20-річний місцевий мешканець. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучену речовину направлено на проведення відповідної експертизи.

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    У Києві поліція затримала хлопця, який робив «закладки» (фото)
    У Києві поліція затримала хлопця, який робив «закладки» (фото)

    Слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал наркотики кияни
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