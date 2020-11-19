На Київщині поліція затримала викрадача авто, який вже сидів за такий злочин

Зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі

Оперативники Узинського відділення поліції на залізничній станції у місті Біла Церква затримали викрадача автомобіля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До поліції звернувся житель села Михайлівка та повідомив про викрадення його авто ВАЗ.

Серед ночі злодій зламав навісний замок та проник на подвір’я, де знаходилась автівка. Ключі були в салоні авто, тож саме цим і скористався зловмисник.

Наряд реагування патрульної поліції зупинив автівку ВАЗ у місті Біла Церква через порушення Правил дорожнього руху. Оскільки водій не мав документів на автомобіль, поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол. Також вилучили транспортний засіб та помістили його на майданчик тимчасового тримання. Як з’ясувалось згодом – саме цю автівку було викрадено.

Зловмисником виявився 37-річний житель Білоцерківщини, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де упродовж 5 років відбував покарання за вчинення крадіжок та незаконного заволодіння автівкою.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.