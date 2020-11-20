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    У Києві «на гарячому» зловили шахрая, що хотів заволодіти квартирою

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    Зловмисник хотів заволодіти чужою квартирою - У Києві «на гарячому» зловили шахрая, що хотів заволодіти квартирою
    Зловмисник хотів заволодіти чужою квартирою
    Фото ілюстративне

    Підозрюваний подав нотаріусу підроблене свідоцтво про право власності на квартиру

    Київською міською прокуратурою спільно зі Слідчим управлінням поліції в Києві повідомлено про підозру громадянину, який намагався незаконно заволодіти квартирою на території Подільського району міста.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Встановлено, що 18 листопада підозрюваний з метою реєстрації за собою права власності на квартиру звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, подавши останньому підроблене свідоцтво про право власності на квартиру.

    Однак нотаріус, отримавши інформацію про те, що надане для правочину свідоцтво уповноваженим органом не видавалось, відмовив у державній реєстрації права власності на вказану квартиру та повідомив правоохоронні органи про цей факт.

    Того ж дня правоохоронцями проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких зловмисника затримано та вилучено документи, пов’язані із підготовкою та вчинення кримінального правопорушення.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, мешканець Київщини, використавши паспорт громадянина України, виданий на чуже ім’я, а також підроблений договір дарування, заволодів квартирою по вулиці В. Чорновола в Києві, що належала померлій особі.

    Теги: прокуратура Київ кримінал шахрайство нерухомість квартира
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