На Київщині пенсіонер накинувся на сусіда з ножем через земельне питання



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У нападника вилучили речовий доказ – розкладний ніж Фото: Нацполіція

78-річний житель села Слобода зізнався у скоєному злочині

Між двома жителями села Слобода Кагарлицького району склалися давні неприязні стосунки через земельну межу.

У неділю, 7 квітня, вранці недруги зустрілися на автовокзалі у місті Кагарлик, де і сталася між ними чергова сварка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Під час конфлікту один з чоловіків вихопив з кишені куртки розкладний ніж і почав цілитись іншому просто в груди. Діючи з метою самозахисту, і, не зважаючи на те, що нападник встиг завдати йому ножові поранення обличчя, чоловіку вдалося повалити лиходія на землю.

65-річного чоловіка каретою швидкою допомоги було доправлено до лікарні з діагнозом різані рани носа та обличчя.

Працівники Кагарлицького відділення поліції затримали зловмисника на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України та вилучили у нього речовий доказ – розкладний ніж.

78-річний житель села Слобода зізнався у скоєному злочині і надав правдиві покази.

За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри пенсіонеру. Міру запобіжного заходу йому обере суд.