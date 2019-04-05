На Київщині психічно хворий чоловік нападав на жінок біля туалету



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Чоловіка скеровано на примусове лікування

Іванківо-Чорнобильським відділом Броварської місцевої прокуратури скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 22-річного чоловіка, підозрюваного у нападі на жінок поблизу громадської вбиральні з метою заволодіння майном, поєднаного із погрозою застосуванням насильства. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Встановлено, що вказана особа в смт Іванків Іванківського району Київської області, знаходячись поблизу громадської вбиральні біля будинку культури, чекав, доки туди підійдуть потерпілі жінки, щоб заволодіти їх речами.

«Зокрема, в одному випадку дочекався моменту коли потерпіла дістане з кишені мобільний телефон, вихопив його та втік. В іншому - одягнувши на обличчя одноразову медичну маску, дістав з кишені предмет зовні схожий на пістолет та здійснив напад на потерпілу. При тому зажадав від неї віддати йому наявні грошові кошти та цінні речі. Зрозумівши, що потерпіла при собі цінних речей та коштів не має, з місця події зник», - повідомляють у прокуратурі.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний на момент вчинення злочинів і на теперішній час страждає на психічне захворювання, і не спроможний усвідомлювати реальний зміст своїх дій та повною мірою свідомо керувати ними та передбачати їх наслідки.

З огляду на викладене, прокуратура просила суд застосувати до чоловіка засоби медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом.