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    У Сирецькому парку колишній зек накинувся на чоловіка з ножем

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    Правоохоронці виявили ніж, яким зловмисник, імовірно, вдарив потерпілого - У Сирецькому парку колишній зек накинувся на чоловіка з ножем
    Правоохоронці виявили ніж, яким зловмисник, імовірно, вдарив потерпілого
    Фото: Нацполіція

    Дільничні офіцери поліції затримали зловмисника, який поранив чоловіка

    На території Сирецького парку у Шевченківському районі столиці у двох незнайомих чоловіків виник конфлікт, у розпалі якого один із них побив його та вдарив ножем у живіт.

    Як інформує прес-служба поліції Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з проникаючою колото-різаною раною живота.

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за вбивство.

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    Також правоохоронці виявили ніж, яким він, імовірно, вдарив потерпілого. Речовий доказ вилучили та направили на експертне дослідження.

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    У Сирецькому парку колишній зек накинувся на чоловіка з ножем
    У Сирецькому парку колишній зек накинувся на чоловіка з ножем

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, досудове розслідування триває.

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