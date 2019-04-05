У Сирецькому парку колишній зек накинувся на чоловіка з ножем



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Правоохоронці виявили ніж, яким зловмисник, імовірно, вдарив потерпілого Фото: Нацполіція

Дільничні офіцери поліції затримали зловмисника, який поранив чоловіка

На території Сирецького парку у Шевченківському районі столиці у двох незнайомих чоловіків виник конфлікт, у розпалі якого один із них побив його та вдарив ножем у живіт.

Як інформує прес-служба поліції Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з проникаючою колото-різаною раною живота.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за вбивство.

Також правоохоронці виявили ніж, яким він, імовірно, вдарив потерпілого. Речовий доказ вилучили та направили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, досудове розслідування триває.