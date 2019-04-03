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    Під Києвом п’яний росіянин напав на поліцейського

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    Нападника було затримано - Під Києвом п’яний росіянин напав на поліцейського
    Нападника було затримано

    Інцидент стався у Бориспільському районі

    На Київщині затримано громадянина Росії за напад на поліцейського.

    Подія сталася поблизу села Гора Бориспільського району.

    Як повідомили УНН у правоохоронних органах, офіцер поліції зупинив автомобіль Мercedes-Benz GL350 CDI для перевірки документів. За кермом автомобіля перебувала громадянка України. Окрім неї, у салоні авто перебував громадянин Росії, який одразу після зупинки вийшов з автомобіля та напав на поліцейського. Він вдарив правоохоронця кулаком в обличчя.

    Поліцейський застосував проти нього балончик зі сльозогінним газом та одягнув кайданки.

    Попередньо встановлено, що нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його було затримано.

    За фактом нападу на правоохоронця розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, 31 березня в Полтавській області невідомі напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.

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