Під Києвом п’яний росіянин напав на поліцейського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нападника було затримано

Інцидент стався у Бориспільському районі

На Київщині затримано громадянина Росії за напад на поліцейського.

Подія сталася поблизу села Гора Бориспільського району.

Як повідомили УНН у правоохоронних органах, офіцер поліції зупинив автомобіль Мercedes-Benz GL350 CDI для перевірки документів. За кермом автомобіля перебувала громадянка України. Окрім неї, у салоні авто перебував громадянин Росії, який одразу після зупинки вийшов з автомобіля та напав на поліцейського. Він вдарив правоохоронця кулаком в обличчя.

Поліцейський застосував проти нього балончик зі сльозогінним газом та одягнув кайданки.

Попередньо встановлено, що нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його було затримано.

За фактом нападу на правоохоронця розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 31 березня в Полтавській області невідомі напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.