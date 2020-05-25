У Дніпрі викрили контрабандний канал ввезення псевдоефедрину



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Фото: Офіс генпрокурора та ДПСУ

Щомісяця в Україну ввозили по 10 кіло сировини для наркотиків

Правоохоронці викрили контрабандний канал ввезення прекурсорів з Єгипту до України. Житель міста Дніпро ввозив псевдоефедрин під виглядом спортивного харчування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, громадянин упродовж 2019 року ввозив з Єгипту до України значні партії псевдоефедрину - прекурсору під виглядом спортивного харчування у спеціальних ємкостях. Він використовується для виготовлення психотропних речовин. Зазначимо, щомісяця в Україну поставлялось до 10 кг «спортивного харчування».

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпро в організації контрабандного ввезення в Україну авіаційним шляхом прекурсорів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України).

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заходи з встановлення інших осіб, причетних до злочину, тривають.