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    На Київщині поліція виявила плантацію конопель

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    Житель Київщини вирощував коноплі біля будинку - На Київщині поліція виявила плантацію конопель
    Житель Київщини вирощував коноплі біля будинку
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила 122 рослини конопель

    Дільничними офіцерами поліції спільно зі слідчим відділенням поліції Іванківського відділення поліції було проведено обшук в селі Мала Макарівка у раніше судимого місцевого жителя.

    Під час проведення обшуку поліція виявила та вилучила 122 рослини конопель, сухої подрібненої речовини, зовні схожої на канабіс, наперсток та пристрій для куріння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Виявлену речовину та рослини конопель направлено на експертизу.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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    Даний громадянин вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

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    На Київщині поліція виявила плантацію конопель
    На Київщині поліція виявила плантацію конопель
    На Київщині поліція виявила плантацію конопель

    Нагадаємо, нещодавно в селі Горенка Ірпінського району правоохоронці виявили 60 кущів конопель. Також на території домогосподарства виявлено спеціально обладнане приміщення, облаштоване поливом та світлом, де вирощувалося в горщиках заборонене зілля.

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