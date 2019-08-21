Під Києвом поліція викрила конопляного аграрія (фото, відео)



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На території домогосподарства виявлено спеціально обладнане приміщення, облаштоване поливом та світлом Фото: Нацполіція

Під час обшуку правоохоронці вилучили 60 кущів конопель

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини разом з поліцейськими Ірпінського відділу, співробітниками Ірпінської прокуратури та спецпризначенцями в селі Горенка виявили 60 кущів конопель.

Також на території домогосподарства виявлено спеціально обладнане приміщення, облаштоване поливом та світлом, де вирощувалося в горщиках заборонене зілля. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час обшуку також виявлено суху подрібнену речовину, схожу на траву конопель.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Як повідомлялося, днями в одному із сіл Миронівського району Київської області в місцевого жителя правоохоронці виявили посіви нарковмісної рослини.