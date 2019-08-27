У юнака в Києві поліцейські знайшли майже 3 кг наркотиків (фото, відео)



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Під час обшуку правоохоронці виявили склад заборонених речовин Фото: Нацполіція

Юнак виявився наркозбувачем, котрий через закладки реалізовував заборонені засоби оптовими партіями

До поліції звернулася киянка, яка повідомила про крадіжку у кав’ярні. Під час відпрацювання території поліцейськими заявниця впізнала крадія у перехожому. 18-річного молодика поліцейські зупинили для перевірки. Як виявилося, парубок до крадіжки не причетний, однак займається збутом наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Ми з’ясували, що фігурант займався оптовою реалізацією наркотиків та психотропів. З клієнтами – роздрібними наркоторговцями – спілкувався у месенджерах, оплату отримував на банківську картку. Замовлений товар залишав у закладках, вказуючи місцезнаходження замовнику у повідомленні», - розповів Ілля Бондаренко, слідчий Дарницького управління поліції.

Під час санкціонованих обшуків вдома у фігуранта правоохоронці виявили склад заборонених речовин: 2,5 кг марихуани, понад 500 грам амфетаміну, більше 100 грам психотропів та 10 грам кокаїну. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

Правопорушнику вже повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.