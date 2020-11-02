На Київщині поліція затримала «вора в законі» на прізвисько Магало

Злодій раніше вже був засуджений за озброєний напад на родину підприємця на Київщині

Наразі 46-річного уродженця Грузії поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства

У суботу, 31 жовтня, правоохоронці затримали у заміському будинку на Київщині «вора в законі» на прізвисько Магало.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У липні цього року рішенням суду «вору в законі» було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, зловмисник вживав всіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських.

Магало має за плечима кримінальний досвід. Його та поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, під час якого вони силою відібрали $150 тисяч.

Оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції вдалося встановити тимчасове місце перебування «вора в законі» та провести операцію із його затримання.

Працівники Державної міграційної служби України стосовно 46-річного уродженця Грузії склали адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі «вора в законі» на прізвисько Магало поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.