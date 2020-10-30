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    На Печерську поліція викрила бордель під виглядом масажного салону (фото, відео)

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    Бордель&nbsp;функціонував у квартирі на вулиці Шота Руставелі - На Печерську поліція викрила бордель під виглядом масажного салону (фото, відео)
    Бордель функціонував у квартирі на вулиці Шота Руставелі

    Правоохоронці затримали організаторку борделю

    Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі слідчими Печерського управління поліції та за процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність злочинної групи, що організувала надання секс-послуг за грошову нагороду під виглядом салону еротичного масажу.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Масажний салон, у якому надавали сексуальні послуги, функціонував у квартирі на вулиці Шота Руставелі.

    Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала 28-річна уродженка Хмельницької області. Жінка розмістила інформацію в мережі Інтернет про діяльність салону еротичного масажу, вказавши номер телефону, аби в подальшому домовитись із потенційними клієнтами про вид послуг, деталі та вартість. Організаторка самостійно приймала записи клієнтів та була адміністратором закладу.

    В салоні щоденно відповідно графіку, який складала організаторка, працювало близько 5 дівчат. Їхні послуги інтимного характеру коштували від 700 гривень за годину, з розрахунком 300 - організатору, а 400 - повіям.

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    На Печерську поліція викрила бордель під виглядом масажного салону (фото, відео)
    На Печерську поліція викрила бордель під виглядом масажного салону (фото, відео)
    На Печерську поліція викрила бордель під виглядом масажного салону (фото, відео)

    Правоохоронці затримали 28-річну фігурантку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому, під час санкціонованих обшуків за місцем розташування салону були вилучені речові докази, серед яких чорнові записи, мобільні телефони, гроші, банківські картки та комп’ютерна техніка.

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років. Вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу.

    Національна поліція України Київ кримінал проституція
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